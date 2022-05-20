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2-летний бан для Воронкова за расизм, клубы РПЛ против вылета, Fan ID на 6 стадионах, Бакаев и «Зенит», Дзагоев уходит из ЦСКА, ЧМ-2022 без российских судей и другие новости утра

1. Андрея Воронкова рекомендовано дисквалифицировать на срок до двух лет – так тренера женского волейбольного «Локомотива» хотят наказать за слова «Почему опять ловишь эту обезьяну?» в адрес кубинской спортсменки.

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