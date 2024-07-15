Набирают кредитов через «Госуслуги»: мошенники обманывают россиян по новой схеме

Телефонные мошенники придумали новый способ обмана россиян: они звонят от имени «Мосэнерго» и «Мосэнергосбыта» и, под предлогом поверки электросчетчиков, перерасчета платежей или подарочной выплаты в честь юбилея узнают код из SMS для доступа к «Госуслугам», пишут «Известия».