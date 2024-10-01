Производство риса в Японии вырастет несмотря на сокращение площадей

Производство риса в Японии в сезоне 2024-2025 вырастает, а пшеницы и ячменя сократится. Прогноз Зарубежной сельскохозяйственной службы (FAS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) 30 сентября сообщило издание World Grain.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии