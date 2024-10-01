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Производство риса в Японии вырастет несмотря на сокращение площадей

Производство риса в Японии вырастет несмотря на сокращение площадей

Производство риса в Японии в сезоне 2024-2025 вырастает, а пшеницы и ячменя сократится. Прогноз Зарубежной сельскохозяйственной службы (FAS) Министерства сельского хозяйства США (USDA) 30 сентября сообщило издание World Grain.

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