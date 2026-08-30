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«Пора отучать»: депутат Госдумы Боярский выступил против массового использования VPN

«Пора отучать»: депутат Госдумы Боярский выступил против массового использования VPN

Постоянное использование VPN небезопасно и особенно вредно для молодёжи. Через сервисы обхода блокировок пользователи могут попадать в нежелательные сегменты интернета, от которых государство пытается их защитить.

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