В Калуге 18-летний водитель сбил 17-летнего подростка

Сбитый подросток и водитель автомобиля родились в одном году, пострадавшему потребовалась медицинская помощьНакануне в 5:55 у дома №16 по Тульскому шоссе в Калуге 18-летний водитель на Mitsubishi Lancer сбил 17-летнего подростка.