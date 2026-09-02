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Калужские новости

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В Калуге 18-летний водитель сбил 17-летнего подростка

В Калуге 18-летний водитель сбил 17-летнего подростка

Сбитый подросток и водитель автомобиля родились в одном году, пострадавшему потребовалась медицинская помощьНакануне в 5:55 у дома №16 по Тульскому шоссе в Калуге 18-летний водитель на Mitsubishi Lancer сбил 17-летнего подростка.

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