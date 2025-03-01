Страх и ненависть в Копенгагене: Как напугать датчан одним звонком

Датчане описали, как Россия вмешивается в их политическую жизнь: два кандидата с российскими корнями испугали всех на выборах, а забавный пранк Вована и Лексуса оказал ужасающий эффект на европейское общество.
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