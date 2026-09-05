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«Гнать поганой метлой без права возврата»: мигрантку Мохигуль, напавшую на сотрудницу новосибирского ТЦ, отправили в СИЗО

«Гнать поганой метлой без права возврата»: мигрантку Мохигуль, напавшую на сотрудницу новосибирского ТЦ, отправили в СИЗО

скриншот видео Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал 25-летнюю Мохигуль Киргизбаеву, зверски избившую сотрудницу торгового центра «Континент».

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Светлана Япрынцева
Светлана Япрынцева

Везде вся в розовом, как поросенок. Шляются целыми аулами по торговым центрам, видимо деньги девать некуда. А как и где эта порося их заработала и почему их взбесило то, что вернули им их пакет? Что у них там было? На каких основаниях этот поросенок находится в России, в какой отрасли она ценный специалист?

Профиль пользователя Игорь Ишмухаметов
Игорь Ишмухаметов

Ебанные пришлые твари, как они достали уже, всех на хрен из страны! Они уже благодаря нашему Президенту чувствуют себя хозяевами страны! Он и его ЕР продвигают толерантность к этим ублидкам: таджикам, узбекам, абхазам, азерам, армянам, казахам, киргизам, к этим тварям!

Профиль пользователя Константин Болдырев
Константин Болдырев

Они приехали в РФ работать, а не нарушать законодательство РФ…!!!
За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда...
Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)...


Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!


Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!

Профиль пользователя Masha Ovsepop
Masha Ovsepop

Прежде чем гнать поганой метлой она должна отсидеть положенный срок за причинения вреда здоровью,и только потом-гнать вместе со всем выводком!