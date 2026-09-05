«Гнать поганой метлой без права возврата»: мигрантку Мохигуль, напавшую на сотрудницу новосибирского ТЦ, отправили в СИЗО

скриншот видео Октябрьский районный суд Новосибирска арестовал 25-летнюю Мохигуль Киргизбаеву, зверски избившую сотрудницу торгового центра «Континент».
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Я не понимаю, почему депортация, а не тюрьма? Пускай отработает материальные убытки на лечение и восстановление! Вряд ли поумнеет, но, может, спесь собьют.
Везде вся в розовом, как поросенок. Шляются целыми аулами по торговым центрам, видимо деньги девать некуда. А как и где эта порося их заработала и почему их взбесило то, что вернули им их пакет? Что у них там было? На каких основаниях этот поросенок находится в России, в какой отрасли она ценный специалист?
шахноза,ариф,мусаев...Россия-матушка,как же тебе непросто с такими "вождями",которые русских ни в хрен не ставят...
Ебанные пришлые твари, как они достали уже, всех на хрен из страны! Они уже благодаря нашему Президенту чувствуют себя хозяевами страны! Он и его ЕР продвигают толерантность к этим ублидкам: таджикам, узбекам, абхазам, азерам, армянам, казахам, киргизам, к этим тварям!
Депортировать все семейство без права въезда в Россию. Компенсировать пострадавшей не только моральный ущерб ....
Они приехали в РФ работать, а не нарушать законодательство РФ…!!!
За любое нарушение законодательства РФ максимальное предусмотренное наказание, с безусловным исполнением в полном объеме, с лишением гражданства РФ, как правонарушителя, так и семейства, с выдворением на родину с запретом въезда на территорию РФ навсегда...
Выяснять как получили гражданство (как сами правонарушители, так и родственники), если с нарушением законодательства РФ привлекать должностных лиц и лиц причастных согласно законодательства РФ, а так же за пособничество в совершении преступления правонарушителем... Рассматривать вопрос о лишении гражданства РФ этих лиц, при совершении правонарушителем особо тяжких преступлений (торгуют родиной)...
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Нелегальное черножопое дерьмо совершает преступления (тяжкие и особо тяжкие) на территории РФ... Людей помогавшим им легализоваться на территории РФ надо привлекать за пособничество в совершении преступлений этими незаконными мигрантами, а не только по ст.322 УК РФ...!!!
А тот баран по имени юсиф, ещё тут? Его мать овца ещё тут? Его отец осёл ещё в России?
Прежде чем гнать поганой метлой она должна отсидеть положенный срок за причинения вреда здоровью,и только потом-гнать вместе со всем выводком!
Гнать черную мразь из страны вместе с ее личинками, которые тоже никогда не станут людьми!!!