Си Цзиньпин назвал задачи китайского народа в год Дракона

В год Дракона, который наступит в ночь с пятницы на субботу, китайскому народу предстоит продолжить модернизацию и реализацию целей 14-й пятилетки, а также достойно отметить 75-летие со дня образования КНР.
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