БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Зеркалка» за Сочи: Зеленский уже подставил под ракеты Киев и Одессу. Пришел черед «Буковеля» в Карпатах

«Зеркалка» за Сочи: Зеленский уже подставил под ракеты Киев и Одессу. Пришел черед «Буковеля» в Карпатах

Украинский Куршевель слишком долго остается для «Гераней» зоной «вне доступа» Александр Уральский Фото: создано ИИ/Свободная Пресса Вечером 9 сентября безэкипажные катера ВСУ атаковали набережную в Сочи.

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