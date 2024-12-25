Между тем, заканчивается эпоха: конец транзита российского газа в Европу означает похороны грандиозного экономического проекта, который Советский Союз под руководством Леонида Ильича Брежнева начинал в 1960-е годы.
Конечная остановка?
Комментарии
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Виктор Полуэктов
Нет хуже, чем когда перерождаются те кто у руля и в рубке. Но когда это ещё и впрямую исходит от зависти к чужим и желаний им уподобиться... То разбираться потом очень сложно.
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16 час.
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