Конечная остановка?

Страна и люди
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Страна и люди

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Комментарии
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Виктор Полуэктов
Нет хуже, чем когда перерождаются те кто у руля и в рубке.  Но когда это ещё и впрямую исходит от зависти к чужим и желаний им уподобиться... То разбираться потом очень сложно.
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16 час.

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