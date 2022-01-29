На запад Белоруссии прибывают российские войска

Ещё один воинский эшелон с личным составом и техникой прибыл в Брестскую область Белоруссии для участия в российско-белорусском учении «Союзная решимость-2022».
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