Негал Дан с небольшим отрывом выиграл мандат мэра города Ниспорены

Мандат мэра города Ниспорены с небольшим отрывом выиграл кандидат от ПДС Негал Дан. По предварительным данным, полученным после обработки всех протоколов, Негалу удалось набрать 50,3% от общего числа голосов, в то время как его оппонент Бырка Василий набрал 49,7%.
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