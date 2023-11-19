Негал Дан с небольшим отрывом выиграл мандат мэра города Ниспорены

Мандат мэра города Ниспорены с небольшим отрывом выиграл кандидат от ПДС Негал Дан. По предварительным данным, полученным после обработки всех протоколов, Негалу удалось набрать 50,3% от общего числа голосов, в то время как его оппонент Бырка Василий набрал 49,7%.