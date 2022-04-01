В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о халатности при обеспечении жильем детей-сирот

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющей обязанности руководителя Комитета управления муниципальным имуществом администрации Манского района.
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