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В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела о халатности при обеспечении жильем детей-сирот

Следственными органами СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия завершено расследование уголовного дела в отношении исполняющей обязанности руководителя Комитета управления муниципальным имуществом администрации Манского района.

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