Заключен под стражу житель Ставропольского края, подозреваемый в нападении на Ботлихский район Республики Дагестан в 1999 году

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Северо-Кавказскому федеральному округу в ходе расследования уголовного дела, возбужденного в 1999 году по факту вторжения устойчивых вооруженных групп (банд) под общим руководством Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба на территорию Ботлихского района Республики Дагестан, а также совершенных в ходе него посягательств на жизнь сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих Российской Федерации, получены доказательства причастности жителя Нефтекумского района Ставропольского края Рустама Ярбулдыева к совершению указанных преступлений.