После взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве завели дело об организации незаконной миграции

Во время расследования взрыва в ЖК «Алые паруса» в Москве, в результате которого погиб основатель добровольческого батальона в Донбассе Армен Саркисян, возбудили уголовное дело об организации незаконной миграции.
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