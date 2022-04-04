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Bild: Власти Германии намерены выслать из страны до 100 российских дипломатов уже на этой неделе

Bild: Власти Германии намерены выслать из страны до 100 российских дипломатов уже на этой неделе

Власти Германии собираются выслать из страны сотрудников российских дипломатических представительств, которых они подозревают в работе на российские спецслужбы.

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