Матвей Ветлугин удивит зрителей новыми программами в сезоне 2026/27

Русский фигурист Матвей Ветлугин в сезоне 2026/27 на каждом старте представит новые программы. На турнире Lombardia Trophy в Италии он занял второе место после короткой программы, уступив Михаилу Селевко из Эстонии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВС «Пора возвращатьс...
- Зеленский засмеял...
- Пригожин планиров...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым