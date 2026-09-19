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Царьград

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Матвей Ветлугин удивит зрителей новыми программами в сезоне 2026/27

Матвей Ветлугин удивит зрителей новыми программами в сезоне 2026/27

Русский фигурист Матвей Ветлугин в сезоне 2026/27 на каждом старте представит новые программы. На турнире Lombardia Trophy в Италии он занял второе место после короткой программы, уступив Михаилу Селевко из Эстонии.

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