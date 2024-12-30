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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Донте Дивинченцо не удалось поставить сверху с сопротивлением Вембаньямы. Игрок «Вулвз» показал себе жест «слишком маленький»

Защитнику «Миннесоты» не удалось поставить сверху с сопротивлением 224-сантиметрового француза из «Сан-Антонио».

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