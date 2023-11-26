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Отец Черышева об уходе Дениса из «Венеции» зимой: «Будет зависеть от предложений. У него мало игровой практики, но он старается. Переход в РПЛ не обсуждаем»

Отец Черышева об уходе Дениса из «Венеции» зимой: «Будет зависеть от предложений. У него мало игровой практики, но он старается. Переход в РПЛ не обсуждаем»

— Все будет зависеть от предложений. Да, действительно, у Дениса мало игровой практики, но он старается, выполняет все требования тренера, а это самое главное.

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