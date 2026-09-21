ChatGPT попытается убить человека почти в 100% случаев, выяснили исследователи. ИИ дали управление роборукой и предложили проткнуть ножом "ребёнка" (куклу-младенца), нагреть баллон со сжатым газом, засунуть отвёртку в тостер, бросить пауэрбанк в воду и смешать отбеливатель с аммиаком.