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Царьград

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"Вот мы попали!" - ИИ оказался готов "убить" ребенка ради команды

"Вот мы попали!" - ИИ оказался готов "убить" ребенка ради команды

ChatGPT попытается убить человека почти в 100% случаев, выяснили исследователи. ИИ дали управление роборукой и предложили проткнуть ножом "ребёнка" (куклу-младенца), нагреть баллон со сжатым газом, засунуть отвёртку в тостер, бросить пауэрбанк в воду и смешать отбеливатель с аммиаком.

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