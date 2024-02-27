Весит больше 200 килограмм: камера под водой сняла самую большую анаконду в мире

Самая большая в мире змея была замечена скрывающейся в глубинах тропических болот Амазонки. Зверь весит колоссальные 200 килограммов, что в три раза превышает вес среднего человека — на камеру анаконду практически случайно снял телеведущий Фрэнк Вонк.