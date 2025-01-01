«Краснодар» готов отпустить Тормену зимой. Защитник интересен «Трабзонспору»

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» предложил 3 миллиона евро за бразильского защитника. По информации «РБ Спорт», руководство «быков» не против отпустить игрока зимой, если условия сделки устроят клуб.
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