«Краснодар» готов отпустить Тормену зимой. Защитник интересен «Трабзонспору»

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Ранее сообщалось, что «Трабзонспор» предложил 3 миллиона евро за бразильского защитника. По информации «РБ Спорт», руководство «быков» не против отпустить игрока зимой, если условия сделки устроят клуб.