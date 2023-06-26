БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Черкесская карта» – до и после начала СВО на Украине

«Черкесская карта» – до и после начала СВО на Украине

Режим Владимира Зеленского, тянущий Украину в ЕС и НАТО буквально «за волосы», не ленится разыгрывать против России старое оружие Запада – черкесскую карту.

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