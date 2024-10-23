Си Цзиньпин призвал Китай и Россию поддерживать глобальную стратегическую стабильность, защищать международную честность и справедливость

Казань /Россия/, 22 октября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник призвал Китай и Россию углублять всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие, совместно поддерживать глобальную стратегическую стабильность, защищать международную честность и справедливость.
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