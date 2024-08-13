ВС РФ успешно заблокировали ВСУ в Курской области

Вооруженные силы Российской Федерации Успешно сдерживают попытки украинских подразделений проникнуть на территорию России Вооруженные силы РФ, заявил доверенное лицо главы Курской области Алексей Кондратьев, слова которого приводит 13 августа телеканал «Россия 1».
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