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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЧС ВВОДИТСЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ГУБЕРНАТОР

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЖИМ ЧС ВВОДИТСЯ В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ - ГУБЕРНАТОР

Режим чрезвычайной ситуации федерального характера вводится на всей территории Белгородской области из-за атак ВСУ.

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