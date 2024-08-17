Как привлечь в жизнь любовь с помощью ритуалов на Суперлуние в Водолее 18-19 августа

Полнолуние в Водолее, известное также как Голубое Суперлуние, пройдет 19 августа 2024 года. Этот период, когда влияние Луны ощущается за три дня до и после ее пика, станет одним из самых энергетически насыщенных моментов месяца.
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