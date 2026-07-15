KP.RU:Комсомольская правда Журналистка "КП" Дина Карпицкая в гостях у семьи Патока. Фото предоставлено Николаем и Натальей Патока Они врали в ЗАГСах, оформляли на себя чужих детей, прятали беременных.
«Торговцы детьми» оказались их спасителями. Но все равно получили сроки
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ninikooo Митусова
Русская Фемида, как всегда слепа. Нет бы заниматься цыганами и выяснять, чьи у них дети -нет нужно наказывать именно тех, кто занимается благим делом. Страна чудес, сколько лет жизни у нормальных людей» отобрали « проверяющие».
Ответить
1 м.
Любовь Уваисова
дурдом в действии😝
Ответить
1 м.
Наталия
Формализм в действии. Вместо того, чтобы сразу разобраться в ситуации и даже помочь, устроили травлю и наказали.
Ответить
1 м.
Свежие комментарии