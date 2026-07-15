«Торговцы детьми» оказались их спасителями. Но все равно получили сроки

ninikooo Митусова

Русская Фемида, как всегда слепа. Нет бы заниматься цыганами и выяснять, чьи у них дети -нет нужно наказывать именно тех, кто занимается благим делом. Страна чудес, сколько лет жизни у нормальных людей» отобрали « проверяющие».