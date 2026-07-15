Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Торговцы детьми» оказались их спасителями. Но все равно получили сроки

«Торговцы детьми» оказались их спасителями. Но все равно получили сроки

KP.RU:Комсомольская правда Журналистка "КП" Дина Карпицкая в гостях у семьи Патока. Фото предоставлено Николаем и Натальей Патока Они врали в ЗАГСах, оформляли на себя чужих детей, прятали беременных.

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Комментарии
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ninikooo Митусова
Русская Фемида, как всегда слепа. Нет бы заниматься цыганами и выяснять, чьи у них дети -нет нужно наказывать именно тех, кто занимается благим делом. Страна чудес, сколько лет жизни у нормальных людей» отобрали « проверяющие».
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1 м.
Любовь Уваисова
дурдом в действии😝
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1 м.
Наталия
Формализм в действии. Вместо того, чтобы сразу разобраться в ситуации и даже помочь, устроили травлю и наказали.
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1 м.