Спустя 18 суток с начала вторжения ВСУ в Курскую область оформилась линия фронта в регионе Ситуация в Курской области продолжает оставаться сложной.
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Спустя 18 суток с начала вторжения ВСУ в Курскую область оформилась линия фронта в регионе Ситуация в Курской области продолжает оставаться сложной.
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