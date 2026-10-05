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"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября

"Пацифизм" Мерца, осторожность США и страх Киева перед майданом. Хроника событий на утро 5 октября

Канцлер Германии, в ком сирены воздушной тревоги видимо пробудили фантомные страхи его дедушки, потребовал от России прекращения войны, встречавший его Зеленский добавил к своим печалям обидный отказ "немецкого друга", киевлян на всякий случай лишают интернета, а США осторожничают с санкциями .

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