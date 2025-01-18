Эти кошки появились в России, но завоевали весь мир. 5 легендарных отечественных пород кошек

Ни одна крупная выставка кошек не проходит без кого-нибудь из этой пятёрки. Перед вами жемчужины отечественной фелинологии, пять самых популярных, интересных и широко распространённых пород кошек, что появились в России, но завоевали весь мир.
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