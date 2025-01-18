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Квартира, дом, дача

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Свежие комментарии

  • sylpfide sylpfide
    Лучше, красивее  и умнее русской голубой кошки нет.Эти кошки появили...
  • Майя Majesty
    Эх, сибиряки-то как хороши!Эти кошки появили...
  • Elena Dmitrieva
    У меня два кота , оба из питомников: сфинкс ( папа канадский, мама эльф) и мейн кун. Оба невероятно любимые. Ласковые...Эти кошки появили...

Эти кошки появились в России, но завоевали весь мир. 5 легендарных отечественных пород кошек

Эти кошки появились в России, но завоевали весь мир. 5 легендарных отечественных пород кошек

Ни одна крупная выставка кошек не проходит без кого-нибудь из этой пятёрки. Перед вами жемчужины отечественной фелинологии, пять самых популярных, интересных и широко распространённых пород кошек, что появились в России, но завоевали весь мир.

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Комментарии
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Elena Dmitrieva
У меня два кота , оба из питомников: сфинкс ( папа канадский, мама эльф) и мейн кун. Оба невероятно любимые. Ласковые и умные. Мне понравились все русские породы, больше всех петерболд ( лысик из Питера)😂😂
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8 час.
Майя Majesty
Эх, сибиряки-то как хороши!
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6 час.
sylpfide sylpfide
Лучше, красивее  и умнее русской голубой кошки нет.
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6 час.

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