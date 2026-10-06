В Анапе мужчина с мачете утроил погром в подъезде

В Анапе неизвестный с предметом, похожим на мачете, разгромил электрощиток в подъезде многоэтажки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Краснодар и край».
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