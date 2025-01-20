Предложения по благоустройству родных городов ждут от жителей Карагандинской области

В Карагандинской области набирает популярность программа «Бюджет народного участия». Неравнодушные жители могут предложить свои идеи по благоустройству, озеленению родных городов, модернизации общественного пространства.
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