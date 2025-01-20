Сайт города Кар...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Караганды

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Слава богу есть выжившие!В авиакатастрофе ...
  • Алекс Кузь
    Дикость старого мира , где все направлено на произвол в отношении осуждённого или подсудимого. Чела лишают свободы. ...Телефон в пакете ...
  • Эльдар Алиев
    🙈🫣🤷‍♂️🤣🤣🤣🤣🤣🥶Полицейские остан...

Предложения по благоустройству родных городов ждут от жителей Карагандинской области

Предложения по благоустройству родных городов ждут от жителей Карагандинской области

В Карагандинской области набирает популярность программа «Бюджет народного участия». Неравнодушные жители могут предложить свои идеи по благоустройству, озеленению родных городов, модернизации общественного пространства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх