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Бизнес выступил против контроля за упаковкой товаров

«Оборот товаров — не объект регулирования федерального закона “Об отходах производства и потребления”, а введение ограничения на оборот товаров, упаковка которых не внесена в ГИС, нарушит правила торговли ВТО и ЕАЭС», — сказано в отзыве РССП.

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