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Силы ПВО уничтожили запущенную хуситами по Эр-Рияду ракету

Силы ПВО уничтожили запущенную хуситами по Эр-Рияду ракету

Баллистическую ракету, выпущенную хуситами из Йемена по Эр-Рияду, перехватили и уничтожили силы противовоздушной обороны, заявил представитель арабской коалиции Турки аль-Малики 12 октября в социальной сети X.

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