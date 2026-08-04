Температура в Москве поднимется до 27 градусов во вторник

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность без осадков, с температурой до плюс 27 градусов. Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столичный регион останется вблизи антициклона, а ветер будет слабым, 2-7 м/с.
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