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Царьград

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Температура в Москве поднимется до 27 градусов во вторник

Температура в Москве поднимется до 27 градусов во вторник

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность без осадков, с температурой до плюс 27 градусов. Главный специалист метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что столичный регион останется вблизи антициклона, а ветер будет слабым, 2-7 м/с.

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