Виталий Королев рассказал об импортозамещении на Кимрской фабрике. Предприятие привлекло 110 млн рублей на производство фильтрующих материалов.
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