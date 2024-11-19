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Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Был дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых допустимо применение ядерного оружияПрезидент России Владимир Путин утвердил обновленные Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.

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