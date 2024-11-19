Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

Был дополнен список военных угроз, для нейтрализации которых допустимо применение ядерного оружияПрезидент России Владимир Путин утвердил обновленные Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания.
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