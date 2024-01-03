Запахи, которые улучшат работу мозга даже у пожилых людей

Ароматерапия всего за полгода способна улучшить работу мозга более чем в два раза. К таким выводам пришли американские ученые в результате исследования, к которому была привлечена группа людей в возрасте от 60 до 85 лет.
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