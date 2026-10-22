Ваш браузер не поддерживает видео. Мужчина 1976 года рождения публиковал в одном из мессенджеров комментарии с призывами к насилию в отношении групп лиц определенной национальности, сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.
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