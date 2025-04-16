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Экс-глава Минздрава Хабкрая Бойченко оштрафован за нарушения в нацпроекте

Экс-глава Минздрава Хабкрая Бойченко оштрафован за нарушения в нацпроекте

По инициативе Хабаровской транспортной прокуратуры экс-министр здравоохранения региона Юрий Бойченко привлечён к административной ответственности за грубые нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение».

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