Экс-глава Минздрава Хабкрая Бойченко оштрафован за нарушения в нацпроекте

По инициативе Хабаровской транспортной прокуратуры экс-министр здравоохранения региона Юрий Бойченко привлечён к административной ответственности за грубые нарушения при реализации нацпроекта «Здравоохранение».
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