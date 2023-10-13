Боррель: Евросоюз не признает независимость Тайваня

Евросоюз не признает Тайвань независимым государством, однако выступает за связи с ним. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в статье, опубликованной 13 октября в гонконгской газете South China Morning Post.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии