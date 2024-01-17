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URA.RU: депутат Гордумы Кургана, банкир Алексей Лушников отправится на СВО

Алексей Лушников - банкир, депутат Курганской городской Думы седьмого созыва, во вторник, 16 января объявил коллективу ООО «Банк "Курган"» председателем которого является, об отправке на специальную военную операцию (СВО).

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