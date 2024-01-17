URA.RU: депутат Гордумы Кургана, банкир Алексей Лушников отправится на СВО

Алексей Лушников - банкир, депутат Курганской городской Думы седьмого созыва, во вторник, 16 января объявил коллективу ООО «Банк "Курган"» председателем которого является, об отправке на специальную военную операцию (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии