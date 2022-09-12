Власти Запорожской области допустили обращение к России за помощью в случае энергодефицита

В случае нехватки электричества, жители Запорожской области попросят помощи у России. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что только она поддерживает освобожденные территории Украины.
В случае нехватки электричества, жители Запорожской области попросят помощи у России. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что только она поддерживает освобожденные территории Украины.
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