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Власти Запорожской области допустили обращение к России за помощью в случае энергодефицита

Власти Запорожской области допустили обращение к России за помощью в случае энергодефицита

В случае нехватки электричества, жители Запорожской области попросят помощи у России. Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов заявил РИА «Новости», что только она поддерживает освобожденные территории Украины.

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