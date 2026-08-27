ООН назвала приблизительный срок капитуляции России в войне

На заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель Украины в организации выразил уверенность в том, что Россия уже проигрывает и в конечном итоге потерпит поражение в текущем военном конфликте.
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