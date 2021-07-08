«Будет принципиальный разговор»: Украина запросила «серьёзный разговор» с ФРГ по «СП — 2»

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1941-1945
Окупанты России прищемили бандеровцам яйца в тисках Они бы рады по скакать Да тиски мешают Труба их кормила содержала Так нет начали выпендриваться Продолжайте теперь и дальше жаловать в ЕС и США А Россия тут не причем

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