«Будет принципиальный разговор»: Украина запросила «серьёзный разговор» с ФРГ по «СП — 2»

Украина запросила "серьёзный разговор" с ФРГ по "СП - 2" Анна СафоноваГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Зеленский якобы намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе «СП-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Украина запросила "серьёзный разговор" с ФРГ по "СП - 2" Анна СафоноваГлава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинский президент Зеленский якобы намерен провести серьезную дискуссию о газопроводе «СП-2» с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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