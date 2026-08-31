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Самые громкие звездные скандалы 2026 года: Долина, Линда, Крид, Дмитриенко и Канье — что стояло за каждым конфликтом

Самые громкие звездные скандалы 2026 года: Долина, Линда, Крид, Дмитриенко и Канье — что стояло за каждым конфликтом

2026 год еще не закончился, а российский шоу-бизнес уже успел собрать впечатляющую коллекцию скандалов.

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