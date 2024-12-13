Гадская коллекция. Как барнаульцы держат 15 змей, пауков, тараканов и других экзотов

Это интересные зверушки, каждая со своим характером, но любовь и ласку такие питомцы хозяевам не подарят Уже скоро Зеленая Деревянная Змея сменит Зеленого Деревянного Дракона, уверяет нас восточный гороскоп.
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