Армяне вас кормят": лекция кандидата наук для покупателей гипермаркета

Alex Nемо Ну и по большому счёту этот конкретный "учёный" наговорил на лишение гражданства в административном порядке и немедленную депортацию себя и всего своего семейства. С запретом на посещение России в ближайшие лет 10-15...

Юрий Белов *кормильцев* - на историческую родину ! Всем чёрным стадом ! Пусть там на своих камнях кормят земляков и жрут сами ! МЫ КАК НИБУДЬ БЕЗ *КОРМИЛЬЦЕВ* ПРОПИТАЕМСЯ ! За такие речи безоговорочная депортация положена , в общем то !