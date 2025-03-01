Русский Колоколъ Эрик Авакян на рабочем месте - в вузе. В Нижнем Новгороде скандал. Базовые представления о роли армянской диаспоры в жизни России выдал университетский преподаватель.
Армяне вас кормят": лекция кандидата наук для покупателей гипермаркета
Комментарии
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Alex Nемо
Ну и по большому счёту этот конкретный "учёный" наговорил на лишение гражданства в административном порядке и немедленную депортацию себя и всего своего семейства. С запретом на посещение России в ближайшие лет 10-15...
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13 час.
Юрий Белов
*кормильцев* - на историческую родину ! Всем чёрным стадом ! Пусть там на своих камнях кормят земляков и жрут сами ! МЫ КАК НИБУДЬ БЕЗ *КОРМИЛЬЦЕВ* ПРОПИТАЕМСЯ ! За такие речи безоговорочная депортация положена , в общем то !
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11 час.
ЛС
Лидия Санникова
Гнать из России. Пусть дома всех кормит. Они и в Союзе шлялись, ничего не делая.
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10 час.
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