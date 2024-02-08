Супруга британского короля Карла III отметила его хорошее самочувствие

У короля Великобритании Карла III сохраняется хорошее самочувствие, несмотря на выявленный рак. Об этом рассказала супруга монарха королева-консорт Камилла, ее слова приводит телеканал Sky News в четверг, 8 февраля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии